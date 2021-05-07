Ледоход в Хабаровском крае: в Ульчском районе ледяные глыбы снесли пять опор ЛЭП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, в Ульчском районе продолжается вскрытие Амура. Так, в селе Калиновка из-за движения льда были повреждены пять опор ЛЭП, что привело к отключению энергоснабжения в 52 жилых домах.

- Вчера, 6 мая, глава Ульчского района ввел режим ЧС на территории села Калиновка. В данный момент прорабатывается вопрос оснащения территории дизель-генератором из села Софийск, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, из-за подъема воды в Амуре подтопленными оказались территории поселков Быстринск и Дуди, а также сел Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Тыр. Вода также накрыла один земельный участок в селе Сусанино и три в селе Тахта.

Из-за таяния снега и прошедших осадков увеличился уровень воды в реках Моади и Кия в Нанайском районе. Под воду в двух участках ушла дорога. Первый участок, на 64 километре дороги к поселку Арсеньево, протяженностью 3,5 метра накрыло водой на 110 сантиметров. На 10 километре дороги, ведущей к поселку Верняя Манома, затопило участок в сто километров. Глубина подтопления составила 70 сантиметров. Туда отправились две группы краевых спасателей. На месте будут работать четыре человека, четыре единицы техники, в том числе два плавсредства.

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