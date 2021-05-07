Хабаровчане будут организовывать парад Победы в Москве Фото: Правительство Хабаровского края

Наши земляки, Максим Ларкович и Елена Курденко поехали в златоглавую, чтобы помогать в организации парада Победы. активисты стали лучшими в конкурсе «Послы Победы» - 2020 и удостоились такой возможности. Всего из 77 регионов страны выбрали 150 человек-волонтеров. Церемония открытия слета активистов намечена на сегодня. участники будут проходить тренинги и инструктаж, затем пойдут на репетицию парада на Красную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Такой шанс поучаствовать в организации парада на Красной площади получили активисты региональных отделений Волонтеров Победы, которые в течение нескольких лет участвовали в мероприятиях регионального движения и во Всероссийских акциях. Наши добровольцы именно такие - одни из самых активных, - рассказали в главном управлении внутренней политики Правительства края.

Максим Ларкович рассказал, что в движении он не первый год. участвовал в «Красной гвоздике» - людям продавали за любую сумму значки, а полученные деньги отдавали ветеранам на лечение. Первое время Максим стеснялся, а потом понял, что это ведь помощь. Главным в своем деле он называет коммуникацию с ветеранами, потому что нынешнее поколение последнее, кто может узнать о войне из первых уст.

Ознакомиться с программой на 9 мая 2021 года в Хабаровске и крае можно здесь.

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