Дороги перекроют почти на месяц в Биробиджане
Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджане с 11 мая практически на месяц перекроют дорогу на улице Горького от Калинина до Шолом-Алейхема. Время ограничения – с восьми часов утра. Открыть участок планируют лишь 21 июня, в восемь часов вечера. Причина закрытия артерии – ремонт дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Биробиджана.
В связи с закрытием участка автобусы вынуждены изменить свои маршруты. Так, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 20 и 22 автобусы, которые едут от улицы Советской и автовокзала по направлению к железнодорожному вокзалу
Маршрут Советская – Пушкина – Калинина – Дмитрова пассажиров забирать и высаживать будут автобусы №№ 2, 5, 11, 12, 14, 22 на остановке «Вокзал» - «Пенсионный фонд». автобусы №№ 3, 7 и 20 – на «Вокзале» и «Радуге».
Изменится ход автобусов №№ 2А, 8, 18 и 31. забирать и высаживать пассажиров будут на остановках «Рынок» - «ГДК» - «Старая площадь».
Других изменений в маршрутах не обозначено.
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