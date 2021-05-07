Герои в кадре: какое кино посмотреть в День Победы - "Фото МегаФон"

По сложившейся за много лет традиции накануне и в День Победы хабаровчане чаще всего смотрят фильмы о Великой Отечественной войне. Специалисты МегаФона проанализировали на основе Big Data предпочтения пользователей онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ в этом жанре и определили самые востребованные зрителями фильмы о той страшной войне.

Отметим, что большинство зрителей онлайн-кинотеатра в Хабаровском крае отдает предпочтение именно кинофильмам о войне. Их смотрели в четыре раза чаще, чем сериалы того же жанра. И больше всего просмотров с начала этого года - у фильма «Ржев» (12+), который рассказывает о Ржевской битве, развернувшейся в 1942 году.

На втором месте - единственный в топ-5 иностранный фильм. Это английская картина «В тылу врага» (16+) о рейде спецназа союзников на территорию оккупированной Польши. Третью позицию занимает долгожитель «военной пятерки» - фильм «28 панфиловцев» (12+), реконструирующий широко известный эпизод битвы за Москву.

Не совсем обычное явление – появление в числе самых популярных фильмов о войне короткометражки «Ваш Ваня» (16+) . Обычно зрители предпочитают смотреть полнометражное кино. Но история о русском солдате и немецком подростке зацепила многих. А замыкает топ-5 драма «Прощаться не будем» (6+) с участием Андрея Мерзликина и Егора Бероева.

Все эти картины вышли относительно недавно, и повышенный зрительский интерес к ним объясним. Вместе с тем, пользователи МегаФон ТВ часто смотрят и советскую киноклассику («Баллада о солдате» (12+) , «Летят журавли» (12+)2), и лучшие голливудские фильмы о Второй мировой войне («Спасти рядового Райана» (16+)). Тем более, что абоненты МегаФона не платят за трафик, потребляемый при просмотре видео, а также получают бесплатный доступ к целым пакетам телеканалов, фильмов и сериалов на ряде тарифов линейки #БезПереплат.