Водитель грузовика погиб в ДТП в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео из социальных сетей.

Вчера, 7 мая, в поселке Ванино произошла смертельная авария. Видео с места ДТП опубликовали в одной из социальных сетей. По предварительным данным, на одной из поселковых улиц столкнулись элитный внедорожник и грузовик. Сила удара была такой, что у внедорожника оказались раскурочены бампер и капот. Грузовику повезло меньше. Машина вылетела в кювет. На кадрах видны сильные повреждения кабины со стороны водительского сиденья, неестественную форму приняли передние колеса.

- На этом перекрестке постоянно бьются, даже светофоры им не помогают. Летают, как угорелые, - принялись комментировать видео с происшествием пользователи соцсети.

- Блин, как такая страшная авария могла произойти в Ванино? Недоумеваю, - удивилась одна девушка в комментариях.

По непроверенной информации, на месте погиб водитель грузовика. В ГИБДД края ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, что 1 мая на трассе Лидога - Ванино произошла страшная авария с автобусом.

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