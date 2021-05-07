Ретро-поезд «Победа» добрался до Хабаровска. Фото: пресс-служба ДВЖД.

Сегодня, 7 мая, к станциям «Хабаровск-1» и «Хабаровск-2» прибыл ретро-поезд «Победа». Традиционная акция в прошлом году не состоялась из-за пандемии коронавируса. Однако в 2021 мероприятие удалось провести.

На станции «Хабаровск-1» в поезд сели ветераны, и состав проследовал до следующей станции. Все желающие могли сделать фотографии не только с самим поездом, но и его пассажирами. Также в рамках акции была представлена тематическая выставка.

Кроме того, после акции на железнодорожных станциях прошло мероприятие у Дворца культуры железнодорожников. Там выступили творческие коллективы, а также состоялось возложение цветов к мемориалу «Слава».

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