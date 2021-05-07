Трех браконьеров осудят за контрабанду краснокнижных кречетов на Колыме. Фото: СУ СКР по Магаданской области.

В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении двух браконьеров по статье «Незаконная добыча, содержание, хранение, перевозка особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит лишение свободы до трех лет и штраф до 1 миллиона рублей. Третьему вменяется пособничество.

- Браконьеры приехали из Алтайского края и Тюменской области для отлова краснокнижных кречетов. Помогал им в этом местный житель. Он предоставил преступникам жилье, снабжал дровами, продуктами и голубями для прикормки кречетов. Мужчинам удалось поймать семь кречетов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Сейчас все птицы возвращены в естественную среду, а дело браконьеров передано в суд.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Контрабанда для шейхов: краснокнижных кречетов пыталась вывезти банда браконьеров с Колымы

Семь ценных птиц ОПГ привезла на вертолете, ущерб оценивается в миллионы рублей (подробнее)

Заманили голубями и хотели вывезти в арабские страны: дело о контрабанде редких кречетов передают в суд на Колыме

Браконьеры поймали семь ценных птиц, которых на вертолете переправили в Магадан (подробнее)