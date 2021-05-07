Участники проекта «Песни» на ТНТ выступят на «Амурском кампусе». Фото: пресс-служба фестиваля "Амурский кампус".

В Хабаровске организовывают молодежный фестиваль «Амурский кампус: Твой ход». В этом году его проведут 23 мая в онлайн и офлайн форматах.

- Ключевым условием является то, что все спикеры - коренные дальневосточники. Это олицетворяет возможность прихода к успеху вне зависимости от места рождения, что, безусловно, будет являться прямой мотивацией к действию, - рассказала Анастасия Никонова, организатор фестиваля.

Всероссийский прямой эфир пройдет на YouTube-канале «Лица Поколения». Перед участниками фестиваля выступят Максим Свобода (солист группы «Максим Свобода», участник шоу «Песни» на ТНТ), Вячеслав Мартюшов (солист группы TRITIA, OSCAL, участник шоу «Песни» на ТНТ), Василий Габышев (Roast Battle LC), Сергей Хволынский (маректолог, создатель интернет-издания «Пространство Хабаровск», блогер).

Кроме того, в режиме офлайн мероприятие пройдет на городской набережной с 14:00 до 20:00. Там будут организованы четыре тематические зоны в формате экспо-выставки: «Твоя точка роста», «Твои возможности», «Твой ритм», «Твой вклад». А вечером для всех участников проведут концерт.

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