Погода 8 мая: в Хабаровске пасмурно, днем пройдет небольшой дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С утра, 8 мая над краевой столицей сгустились тучи, в прямом смысле. Небо хмурое и пасмурное, кажется, вот-вот начнется ливень. А еще ветер… Никак не угомонится. Сегодня он, кстати, будет еще более сильным – до 18 метров в секунду. А температура в Хабаровске днем поднимется максимум до +12 градусов. Такой себе май…

Синоптики сообщают, что в южных районах края ситуация отнюдь не лучше. ночью дожди, днем тоже. правда там потеплее, до +15 градусов. но и ветер не слабенький, тоже с порывами до 18 метров в секунду.

- Центральные районы края местами ждут небольшие осадки, днем прохладно, до +11 градусов. Ветер такой же, как в других частях края – до 18 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». – А вот в северных районах края ожидается не только дождь, но и мокрый снег. Днем здесь холодно, до +6 градусов максимум.

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