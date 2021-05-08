От коронавируса снова умирают люди в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Казалось, только Хабаровский край взял ориентир на снижение смертности от коронавируса, как поступила информация от министерства здравоохранения края о новом летальном исходе этой страшной болезни. За вчерашний день, 7 мая еще один человек скончался. Заболевших зафиксировано 23, а выздоровевших – 28.

- Еще трое жителей региона пребывают в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственного вентилирования легких, - рассказали в минздраве.

На данное время в крае функционирует 445 ковидных коек, из них свободны 120. С начала пандемии в Хабаровском крае ковид диагностировали 51 837 жителям, из них уже справились с инфекцией 49779 человек. умерли за все время 386 человек.

В крае продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Так, по последним данным, правительство решило поощрять привитых людей билетами на спортивные состязания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.