Зачем люди берут дальневосточную ипотеку под 2% в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жить в Хабаровске или крае, не покидать регион и построить свой быт на родной земле, повысить уровень жизни и прекратить отток населения, особенно молодой его части – это основные причины, почему людям дают дальневосточную ипотеку под 2%. Получается, что программа в общем то работает. Народу уже выдали свыше 10 миллиардов рублей под 2%. на жилье. Жители покупают квартиры, строят собственные дома, расширяются и остаются на Дальнем Востоке.

- Программа направлена на то, чтобы здесь оставалась молодежь. Ипотеку поэтому берут по большей части семьи до 35 лет, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. – С 2019 года по данным минэкономразвития кредиты оформили 2658 раз.

Как считают специалисты, программа себя не исчерпала, главная цель ее – оставить жить молодежь здесь, и люди покупают квартиры. По информации, на день 1 мая оформлено больше 500 ипотечных кредитов только в Хабаровском крае.

К слову, за прошлый год 24% ипотек выданы по льготам, в том числе по этой программе. за прошлый год в крае в ее рамках прокредитовались на восемь миллиардов рублей.

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