Прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» продлен в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Поток желающих принять участие в одном из главных событий празднования 9 мая - акции «Бессмертный полк онлайн» - оказался настолько массовым, что организаторы продлили сроки регистрации и открыли дополнительные интернет-площадки для нее. Теперь заявки можно подать с помощью мини-приложений «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk), а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru)

Срок окончания приема заявок - 12:00 местного времени 9 мая. Трансляция начнется с 15:00 в День Победы.

Напомним, что в формат онлайн «Бессмертный полк» перешел в 2020 году из-за ограничений по короновирусу. На участие было подано почти три миллиона заявок, трансляция шествия растянулась на 20 дней. Ее посмотрели почти 25 миллионов человек из разных стран мира.

Более подробно о том, что нужно указывать в заявке и как ее подать, можно узнать здесь.

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