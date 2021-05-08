До смерти затыкали ножом мужчину в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве мужчины. Следственный комитет собрал достаточную доказательственную базу и передал дело в суд на рассмотрение. Виновнику тяжкого преступлению придется ответить за деяние по всей строгости закона. Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчине нанесли множественные ножевые ранения.

Следком вынес версию произошедшего: 14 февраля, в день всех влюбленных двое жителей поселка Эльбан проводили время вместе в одной из квартир. Внезапно между мужчиной и женщиной произошла ссора и во время конфликта женщина нанесла ему 30 ударов ножом. от этих ранений мужчина скончался на месте.

- Активное участие в расследовании уголовного дела принимали сотрудники ОМВД России по Амурскому району. – отметили в СУ СК. - Дело с утвержденным прокурором Амурского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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