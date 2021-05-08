Хабаровский «Амур-2011» завоевал «Кубок Победы» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел турнир на «Кубок Победы» среди хоккеистов возрастной категории 9-10 лет. Матчи посвятили Дню Победы, а участие приняли ребята из Хабаровска в количестве двух команд, парни из Южно-Сахалинска, Благовещенска, Ангарска и Ванино. Победу одержали хабаровские хоккеисты – первый состав «Амура-2011». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- «Кубок Победы» - это соревнования среди хоккеистов 9-10 лет, которые проходят в крае ежегодно с 2015 года. Этот турнир – своеобразная проверка для ребят этого возраста. Со следующего года им предстоит участвовать в официальных спортивных соревнованиях, - передают слова Станислава Кисляченко в правительстве края.

Он также отмечает, что ребята идут в этот спорт с 5-6-летноего возраста. когда ребята достигают восьмилетнего возраста, их переводят на начальную спортподготовку. Этот турнир Победы помогает ребятам показать себя.

В этих матчах абсолютными чемпионами стал первый состав 2011 года рождения. в ворота противникам заброшено 56 шайб, тогда как в ворота чемпионов прилетело всего три шайбы. Второй состав команды получил третье место на соревнованиях. Ангарские ребята стали вторыми. Среди спортсменов выбрали наиболее отличившихся и наградили.

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