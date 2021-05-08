Погода 9 мая: в Хабаровске в День Победы пройдет небольшой дождь и похолодает до +10

Погода 9 мая: в Хабаровске в День Победы небольшой дождь и похолодает до +10
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Как сообщили синоптики, в День победы в Хабаровске может пройти небольшой дождик, но будет холодно, днем до +10 максимум. Так что тем, кто собирается пойти на военный парад и последующие мероприятия по программе, стоит одеваться потеплее. Ветер добавит дискомфорта, порывы могут быть до 17 метров в секунду. Это, что касается именно краевой столицы. в Южных районах Хабаровского края без существенных осадков, правда днем может пройти дождь. Однако днем теплее, чем близ Хабаровска – до +15 градусов доползет отметка на термометре. Ветер тоже в щадящем режиме – до 12 метров в секунду.
- В центральных районах регионе почти везде без существенных осадков, за исключением Совгаванского и Ванинского районов, здесь ночью будет дождь. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ветер в основном 3-14 метров в секунду, но будут и сильные порывы, - сообщили в ФГБУ Дальневосточное УГМС.
Север края ждет неоднозначная погода, в имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах пройдет небольшой снег и мокрый снег. в остальных районах этой части края - без существенных осадков. Холодно, днем лишь до +5 градусов.
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