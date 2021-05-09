Никто не умер от коронавируса в Хабаровском крае за прошедшие сутки

В Хабаровском крае стабилизируется коронавирусная обстановка Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае стабилизируется коронавирусная обстановка. За прошедшие сутки никто не умер от коронавируса, а число новых заражений снизилось до 21 человека. Общее количество зараженных с начала пандемии, по данным краевого минздрава – 51 858.

За прошедшие сутки:

- 25 человек выздоровело

- 110,9 показатель тестирования населения на 100 тыс. жителей

- 3 тяжелых пациента

- 1 человек на ИВЛ

В Хабаровском крае развернуто 459 коек. Количество свободных коек- 110.

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