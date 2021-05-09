Опасная гидрологическая обстановка сложилась в низовьях Амура в Хабаровском крае
Фото: Петр МОЛОТОВ
На реке Амур в Хабаровском крае продолжается ледоход. Граница вскрытия реки проходит в Ульчском районе. Там сложилась опасная гидрологическая обстановка.
На сегодняшнее утро, 9 мая, по данным гидрологов, уровень воды у поселка Тахта достиг отметки 616 см (+30 см за сутки). Возможно повышение уровня воды до 680 см в ближайшие сутки. Это больше чем на метр превышает опасные уровни.
В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой в Ульчском и Николаевском районах возможно подтопление дорог, низин, дач и населенных пунктов. Также возможен навал льда на низинные участки вдоль русла.
В настоящее время в результате прохождения ледохода в 8 населенных пунктах Ульчского района отмечается подтопление на 11 участках местных автодорог и 8 земельных участков. Подтопленных жилых домов нет. Также от воды освободились ранее подтопленные территории в селах Мариинское и Богородское.
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