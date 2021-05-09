Хабаровчанин Петр Дубров поздравил всех с Днем Победы с борта МКС

Хабаровчанин Петр Дубров поздравил с Днем Победы Фото: Роскосмос.

Хабаровчанин Петр Дубров, ставший космонавтом, поздравил всех с Днем Победы с борта международной космической станции. Петр входит в экипаж МКС наряду с россиянином Олегом Новицким и американским астронавтом Марком Ванде Хайем.

- Это день по праву считается одним из главных событий 20 века, определивший будущее мирное развитие человеческой цивилизации, - сказал Петр Дубров.

- Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна, — сказал Олег Новицкий.

Американский астронавт в свою очередь также поздравил всех с Днем Победы. Ванде Хай добавил, что сейчас члены экипажа МКС объединены общей целью — стремлением к открытиям и исследованиям на благо человечества.