Погода 10 мая: в Хабаровске дождя не будет Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 10 мая, в краевой столице осадки не прогнозируются. Однако в других районах региона пройдут дожди, а местами снег. Так, в Хабаровске воздух днем прогреется до +13 градусов. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 8-13 метров. Сильные порывы прогнозируются в ночное время – до 17 метров.

В южных районах региона местами ожидается дождь. Но температура поднимется днем до +15 градусов. Районы накроет северо-восточный ветер 5-14 метров. Порывы также ожидаются в ночное время – до 17 метров.

- В северных районах края местами небольшой мокрый снег и снег. Температура воздуха днем ожидается до +14 градусов. Ветер будет иметь северо-восточное направление и скорость 4-14 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В центральных районах края местами прогнозируют мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется до +14 градусов. Однако холодный северный ветер со скоростью 7-12 метров, немного подпортит настроение жителям района. Местами будут порывы в 15-17 метров.

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