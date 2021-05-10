В Хабаровском крае два человека скончались от коронавируса
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки, 9 мая, в Хабаровском крае коронавирус забрал жизни еще двух пациентов. Смертность от ковида не снижается. С начала пандемии в регионе умерло уже 388 человек.
- Сейчас в госпиталях края трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Уменьшилось количество свободных коек. Из 459 развернутых свободно только 87 коек, - сообщили в краевом минздраве.
Побороть злой недуг смогли еще 22 человека. Сейчас лечение проходят 1664 жителя региона. Из них 372 находятся в стационарах, 1292 получают лечение амбулаторно.
За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 51878 случаев заболевания коронавирусом.
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