Рыбаки застряли на острове в Хабаровске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В преддверии Дня Победы на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступил звонок от хабаровчанки. Женщина рассказала, что ее муж, двое его друзей и 8-летний ребенок одного из друзей накануне отправились на рыбалку на остров Воронежский. В небольшое путешествие по Амуру мужчины отправились на надувной лодке с мотором. Из-за буйствующей стихии вернуться домой при свете дня компании не удалось, поэтому они решили обратиться за помощью к МЧС.

- Из-за усиления ветра, дождя и сильных волнений на реке поисково-спасательные работы провели с помощью вертолета Ми-8. Семеро спасателей вылетело из Хабаровска около трех часов ночи. Поиски удалось успешно провести за 40 минут. Все рыбаки были доставлены в город. В медицинской помощи никто не нуждался, - сообщила Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ведомство напоминает, что при выходе на акваторию необходимо заранее узнать точный прогноз погоды, чтобы избежать попадания в небезопасные ситуации.

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