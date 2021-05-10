В хостеле Хабаровска у постояльца стащили телефон и планшет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Худший сосед по комнате попался постояльцу одного из хостелов города. К мужчине в комнату на сутки подселили 29-летнего парня, который оказался не так прост. Когда постоялец уснул, шустрый сосед прибрал к рукам телефон и планшет спящего. Пропажу оценили в 30 тысяч рублей.

- Под подозрение пал молодой человек с криминальным прошлым. В Хабаровске он не имеет постоянного места жительства и работы. Перебивается ночевками в хостелах и гостиницах, иногда живет у знакомых. Похищенную технику парень быстро продал в районе Центрального рынка случайным прохожим. Вернуть похищенное пока не удалось, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Воришка получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. В дальнейшем ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Кража».

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