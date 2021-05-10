Режим ЧС введен еще в одном поселке Хабаровского края

Режим ЧС введен в еще одном поселке Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вчера вечером, 9 мая, из-за подъема воды в реке Амур оказались подтоплены участки в поселке Маго Николаевского района. Под водой оказались не только приусадебные участки, но и одна поселковая дорога.

- На территории поселка Маго введен режим ЧС. Сейчас там работает 22 человека и шесть единиц техники, в том числе специалисты поисково-спасательного отряда Николаевска-на-Амуре, 50-й пожарной части, а также инспекторы ГИМС МЧС России. Администрация организовала пункт временного размещения. Пока все жители поселка от отселения отказались, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вскрытие Амура у Николаевска-на-Амуре должно произойти 10-11 мая. Ожидается дополнительный подъем воды на 0,7-1,2 метра до отметки 330-380 сантиметров. Неблагоприятной на этой территории считается отметка в 250 сантиметров, а опасной – 3,5 метра. На сегодняшнее утро уровень воды у Николаевска-на-Амуре достиг 264 сантиметров, что на 10 сантиметров больше, чем сутками ранее.

Напомним, что опасная гидрологическая обстановка сложилась в нескольких районах региона.

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