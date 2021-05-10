Хабаровчане хотят благоустроить площадь имени Блюхера. Фото с сайта 27.gorodsreda.ru

В рамках онлайн-голосования за территории, которые будут благоустроены в 2022 году, хабаровчане отдают предпочтение площади имени Блюхера. Голосование на сайте 27.gorodsreda.ru началось 26 апреля. За прошедшие две недели уже определяется лидер. За благоустройство площади имени Блюхера отдано 2016 голосов, что в два раза больше, чем за сквер по улице Тихоокеанской (культурно-спортивный комплекс «Самбо 90»), который сейчас занимает вторую строчку в рейтинге. За сквер проголосовали 1014 хабаровчан.

В топ-5 также вошли сквер на площади имени Серышева – 941 голос, Амурский бульвар – 685 голосов и сквер по улице Карла Маркса с размещением «Памятника партизанам» - 680 голосов. Наименьшей популярностью в голосовании пользуются сквер по улице Ворошилова, 23 и сквер по улице Промывочной, 64. За них отдали 98 и 97 голосов.

Онлайн-голосование продлится до 30 мая, поэтому ситуация может в корне измениться. К тому же, чтобы благоустройство хотя бы одного объекта все же произошло, необходимо, чтобы в голосовании поучаствовало не меньше 90 тысяч человек - более 18 процентов жителей Хабаровска. Всего на голосование выставлено 20 городских объектов, требующих обновления.

В регионе работают две горячие линии по голосованию. С конца апреля специалисты обработали уже более 100 обращений.

- В основном поступают вопросы о работе сайта. Жителям интересно, как стать участником голосования, зачем оно нужно и когда выигравшая территория будет благоустроена. Регистрация при голосования обязательна, так как действует каждый человек может отдать свой голос лишь один раз, - рассказали в региональном штабе проекта.

Задать вопросы по работе проекта можно по телефонам 8(800) 222-89-70 и 8(4212) 40-24-56.

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