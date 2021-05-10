Родительский день в Хабаровске начался раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в краевой столице дата родительского дня сместилась. Хабаровчане решили посетить погосты сегодня, 10 мая, в последний день майских выходных. По улице Карла Маркса к Центральному кладбищу и погосту около Матвеевки образовались пробки из хабаровчан, желающих провести уборку на зонах захоронений.

- Мы приняли решение закрыть Центральное кладбище для проезда частных автомобилей. Машин столько, что на узких проездах им не развернуться. Да и для пешеходов так будет безопаснее. Завтра, в сам родительский день, также будет закрыт въезд на автотранспорте, - сообщил Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

Напомним, что городская администрация тщательно подготовилась к проведению родительского дня. Кладбища обработали от клещей, на территориях установили биотуалеты, завезена вода и проводится уборка.

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