Молодая автоледи устроила ДТП в центре Хабаровска
Сегодня ночью, 10 мая, на перекрестке улиц Серышева и Некрасова произошла авария с участием двух автомобилей. Автоледи 1999 года рождения каталась по краевой столице на автомобиле Honda Fit. В какой-то момент девушка решила пересечь перекресток, соединяющий улицы Серышева и Некрасова, но красный сигнал светофора проигнорировала. В результате, девушка столкнулась с автомобилем Toyota Prius.
- В ходе ДТП повреждения получила только водитель Honda Fit. Автолюбительнице оказана медицинская помощь, - уточнили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Других пострадавших в ДТП нет.
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