Около 400 школьников Хабаровского края получили путевки в детские центры. Фото: пресс-служба ВДЦ "Океан"

Как сообщает министерство образования и науки края, с начала 2021 года в центры «Океан» и «Артек» удалось съездить 366 школьникам Хабаровского края. Сейчас, с 10 по 23 мая, на смене «Творчество без границ» в ВДЦ «Океан» свои таланты покажут ребята из девяти районов региона.

- В рамках смены пройдет VI фестиваль творческих проектов «Твори добро!», в котором примут участие и ребята из нашего региона. Кроме того, для них проведут мастер-классы, профессиональные пробы, выставки детского творчества, - сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Путевки ежегодно получают ребята, отличившиеся в творчестве, учебе, спорте или общественной деятельности. Их распределяет автоматизированная система «Путевка».

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