Спортсмены Хабаровского края привезли награды по борьбе, кикбокингу, стрельбе и плаванию. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Как сообщает министерство физической культуры и спорта региона, в праздничные дни на всероссийских и международных соревнованиях отличились спортсмены региона. Так, на международном турнире по греко-римской борьбе две бронзовых медали получили Алексей Милешин и Армен Чолокян.

- Ребята одни из претендентов на попадание в национальную команду. На турнире в Каспийске борцы соревновались с соперниками из Киргизии, Польши, Турции и Беларуси, - добавили в краевом минспорта.

Во всероссийских соревнованиях по плаванию три медали завоевала хабаровчанка Анастасия Котельникова. Девушки удалось получить первое, второе и третье место на дистанциях брассом в 200, 100 и 50 метров. Бронзу в комплексном плавании на 400 метров на этих же состязаниях получил Леонид Коровин.

На всероссийских состязаниях по пулевой стрельбе в Казани золото получила Алена Низкошапская. В рамках первенства России еще несколько наград завоевали спортсменки региона. Кристина Жолудева удостоилась золотой и бронзовой медалей, а Полина Маковецкая вернулась в регион сразу с пятью медалями – двумя серебряными и тремя бронзовыми.

Кикбоксеры же привезли пять бронзовых наград с чемпиона и первенства России, которые прошли в Челябинске. Отличились пять спортсменов региона: Кежик Багай-оол, Ислам Магомедов, Семен Буров, Антон Осташков и Всеволод Балагов.

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