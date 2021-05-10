Погода 11 мая: в Хабаровске потеплеет до +14 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Отгремели майские праздники, закончились выходные дни. К сожалению, в этом году погода не стала баловать жителей краевой столицы, да и всего региона хорошими дневными температурами. Но, не смотря на сырую, пасмурную, не комфортную обстановку, народ все же посетил праздничные программы и остался доволен. Сегодня, 11 мая в Хабаровске погода чуток улучшится. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ветер тоже чуть слабее – около 6-11 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

- Погода относительно стабильная по всей территории края. В южных районах, например, преимущественно без каких-либо осадков, днем температурный столбик доползет до +18 градусов, а в центральных районах края – днем на градус прохладнее, до +17, - сообщили синоптики. – Северные районы Хабаровского края днем прогреются до +11 градусов, ветер до 12 метров в секунду.

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