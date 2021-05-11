«Капсулы памяти» заложили для будущих поколений в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В районе имени Лазо и в Комсомольском районе заложили военные «Капсулы памяти» для будущих поколений. Открыть каждую смогут через 24 года, в день 100-летия Великой Победы. Первая капсула продемонстрирована в Переяславке, в торжественной обстановке прошла ее закладка. Ключ от капсулы передали в районный краеведческий музей, сюда же через 24 года передадут саму капсулу с посланием. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Подобную капсулу с похожим названием «Капсула времени» решили сохранить и селе Селихино Комсомольского района, - добавили в правительстве. - В послании слова ветерана войны Елены Руцкой и несколько слов от молодого поколения села.

Ветеран - труженица тыла. Жила во время войны в горьковской области, работала в колхозе. В 1952 году поехала жить в Селихино. Работала на месте, то нянькой в садике, то на почте, то на железной дороге. Свое послание она передала в капсуле будущему поколению.

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