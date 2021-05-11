В Хабаровске начались отключения горячей воды
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске начались отключения горячей воды. С восьми утра 11 мая ГВС отключили в Центральном и Кировском районах краевого центра. Причина отключения - плановая работа по гидравлическим испытаниям ТЭЦ-2. Продолжатся работы до полуночи 13 мая. Пока без воды «сидят» 458 жилых домов и 36 соцобъектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.
- Сегодня стартуют работы и на ТЭЦ-3. Горячую воду не будут подавать в Железнодорожный, Краснофлотский и частично Кировский районы. Число отключенных домов - 1235, еще 90 соцобъектов также будут без ГВС, - добавили в мэрии.
По причине, не связанной с плановыми проверками теплоэлектростанций, на утро 11 мая горячую воду отключили в доме по улице Мирная, 1А.
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