Привлечение молодежи в Хабаровский край обсудят на форуме ProДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край будет принимать у себя молодежный форум «ProДФО - Хабаровский край». Это уже третий в текущем году форум. Начало мероприятия состоится 19 мая. На площадке встретятся эксперты, главы регионов, бизнес-представители, молодежь и общественность. Обсуждать будут самореализацию современной молодежи в округе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В списке тем для обсуждения тенденции развития образовательной сферы, предложения на рынке труда, меры поддержки молодых ячеек общества, что популярно на рынке труда сегодня. Большое внимание уделят проблеме удержания молодых специалистов на Дальнем Востоке, поговорят о том, как молодые люди участвуют в политической и социальной жизни регионов. Выяснят, как взрастить кадры для себя.

Михаил Дегтярев будет принимать активное участие в пленарной дискуссии «Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи». Глава региона уверен, что говорить молодежи слово «надо» - бесполезно, оно имеет негативную окраску, особенно в части «надо удержать молодежь», «надо сохранить население». Лучше создавать для молодых людей такие условия в регионе, чтобы им не хотелось никуда уезжать, а можно было развиваться здесь, дома.

Также на дискуссии обсудят, как привлечь обратно в регион молодых специалистов и как простимулировать молодые семьи. Форум пройдет в открытом виде. Принять участие можно предварительно зарегистрировавшись. Каждый сможет озвучить свое видение проблем и путей решения, высказать свое мнение.

Напомним, такой форум предполагает открытые обсуждения между разными структурами власти и населения. В числе вопросов всегда острые для данного места проблемы и пути их решения. Трансляция форума будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online, в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

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