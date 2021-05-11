Золото начали добывать в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае несколько предприятий уже открыли сезон промывки золота. На данное время намыли уже порядка 150 килограммов этого металла. Всего сейчас работает три конторы, вскоре в работу зайдут еще 20 предприятий. Планируется намыть около 25 тонн золота в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Как отмечает исполняющая обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина, наш регион последние пять лет бьет все исторические рекорды по золотодобыче. В прошлом году темпы не замедлили - даже несмотря на пандемию получилось порядка 24,5 тонны металла. При этом налогов уплачено почти на 10 миллиардов рублей, - рассказали в правительстве.

Золотодобыча - одна из ведущих отраслей в экономике региона. Почти 11% всех налогов приходит от этих предприятий. Работу здесь дают почти девяти тысячам жителей.

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