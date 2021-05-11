Квас, мороженое и выпечку начали продавать на улицах Хабаровска

Квас, мороженное и выпечку начали продавать на улицах Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске к радости горожан началась уличная торговля. Продавцы начали предлагать жителям выпечку, квас, мороженое и другую продукцию. В общей сложности на улицах города расположатся порядка 700 точек, об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- На конкурсе почти 30 точек оказались среди предпринимателей невостребованными. Больше всего точек будет, как обычно, в центре города. Чего-то принципиально нового продавать не будут, все как в прошлом году - мороженое, напитки, кондитерка и выпечка, - добавили в мэрии.

Откроется несколько точек с овощами и фруктами, в частности в Индустриальном районе. Предприниматели от оборудования здесь мест торговли лакомствами отказались. В Северном, на Тихоокеанской, узаконили 17 торговых точек. Продавать пока, правда, не начали ничего, скорее всего из-за плохой погоды.

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