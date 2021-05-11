Ветеранам войны и труженикам тыла власти Хабаровского края будут уделять больше внимания Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на сегодняшний день, 11 мая, проживают четверо участников Великой Отечественной войны и 89 тружеников тыла. Власти региона сообщили, что этим людям нужно уделять больше внимания, помогать им. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края лично навестил Елену Рындину, ветерана труда, труженицу тыла. Елене Антоновне сейчас сто лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

После того, как к Дегтяреву в соцсетях обратились соседи Елены Рындиной и рассказали, в каких условиях живет столетний инвалид, что в самом доме отсутствует ремонт, дорога у подъезда разбита и требует асфальтирования, Михаил Дегтярев инициировал ремонт в подъезде, и вскоре рядом с домом начнут переносить теплотрассу, чтобы залить асфальт.

- Нужно внимательнее относиться к тому, в каких условиях живут наши ветераны. Понятно, что порядок должен быть везде, но все-таки этим людям надо уделять больше внимания, - сказал, обращаясь к руководителю управляющей компании и главе Хабаровского района, врио губернатора.

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