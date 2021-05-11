В Комсомольске состоялся финал Студенческой лиги КВН Фото: Правительство Хабаровского края

Студенческие команды разных вузов края сошлись на сцене города Комсомольска-на-Амуре и посоревновались в финале лиги КВН. Победителем стала команда Амурского педуниверситета. Серебро забрали ребята из «Трио имени ГБ», а третьими стали «Парни» из авиастроительного колледжа. К слову, «Парни» забрали приз за лучшую шутку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Среди ребят выбрали лучших игроков. Так, лучшая актриса - Катя Скрылева из команды-победителя, а лучший актер - Кирилл Малышев из того же вуза, - добавили в правительстве. - Победители и призеры получили кубки и награды. Далее некоторых из участников ждет Тихоокеанская лига в краевой столице.

Команды клубов веселых и находчивых будут демонстрировать свои номера еще и 13 мая в Городе юности, бороться за главный приз будут уже школьники.

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