Сходил за спиртным с чужой картой и заодно снял себе 40 тысяч рублей находчивый хабаровчанин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровская полиция раскрыла преступление, связанное с хищением денег с карты. Мужчина обратился в органы с заявлением о пропаже сорока тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина рассказал, что накануне был в гостях у знакомых, а когда пришел домой, то не досчитался на карте крупной суммы денег.

- Полиция выяснила, что к краже причастен знакомый потерпевшего, 19-летний молодой человек. Парень сообщил органам, что карту ему дал заявитель, чтобы тот купил алкоголь. Воспользовавшись этим, он снял 40 тысяч рублей с пластикового носителя в ближайшем банкомате, а карту вернул владельцу. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело. теперь виновному грозит до шести лет лишения свободы.

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