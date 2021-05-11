Электросамокат пытались запихать в багажник и увезти на хабаровской набережной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице сотрудники полиции предотвратили кражу века. Мужчина пытался затолкать электросамокат, который сдается в аренду по шерингу, увезти его и затем продать. Полиция проходила мимо, когда заметила попытку втиснуть аппарат в багажник такси средь бела дня.

- Чтобы самокат начал движение, клиенту необходимо через смартфон зарегистрироваться в специальном приложении и указать данные своей карты, с которой затем автоматически списываются деньги. Мужчина эти требования проигнорировал, вызвал машину и пытался погрузить самокат в багажник. Сотрудники органов проходили мимо и задержали нарушителя, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина в участке уже рассказал, что хотел украсть самокат и продать. Тогда ущерб составил бы порядка 55 тысяч рублей. Мужчина родом из Амурского района, в Хабаровске работает грузчиком. В его отношении возбудили дело.

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