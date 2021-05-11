На турнир по боксу хабаровчане могут прийти бесплатно Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 11 мая начался турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В город помериться силой и техникой приехали спортсмены со всего мира. Всего порядка 150 человек. Состязания продлятся до 15 числа. Пройдут они в УКСК. Участвуют 10 мужских весов и пять женских. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Сегодня в полдень стартовали предварительные бои среди женщин. В четыре часа дня прошел парад спортсменов. Затем в половине пятого начались мужские спарринги. Завтра, 12 мая, с полудня соревнуются женщины, а с 16 часов мужчины, - рассказали в мэрии.

13 мая в полдень начнется четвертьфинал среди женщин, а в четыре часа дня - среди мужчин. 14 мая - полуфиналы: с полудня женщины, с двух часов мужчины. 15 мая состоится финал среди обоих полов и церемония награждения. Зрители могут прийти на зрелище бесплатно.

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