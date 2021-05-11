Погода 12 мая: Хабаровск прогреется до +18 Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Жители региона уже устали от плохой погоды, дождя и сильного ветра. Многие давно хотят высвободиться из курток. Сегодня, 12 мая, такой шанс появится. ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков передает, что сегодня в Хабаровске воздух прогреется до +18 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления, средний – 4-13 метров. Однако днем возможен небольшой дождь.

Примерно такой же прогноз и для южных районов края.

- Днем столбик термометра поднимется до +18. Местами днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-восточного направления до 12 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В центральных и северных районах будет преимущественно без осадков. Небольшие дожди стоит ожидать жителям Хабаровского, Нанайского и Верхне-Буреинского районов. В центральных районах днем будет до +19 градусов, в северных – до +18. Центральные районы настигнет южный и юго-восточный ветер. Средняя скорость будет держаться в промежутке от 4 до 14 метров. В северных районах со скоростью 4-12 метров подует южный ветер.

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