Еще одна смерть от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, наибольшее количество заболевших за минувшие сутки, 11 мая, обнаружено в Хабаровске. Только один человек заболел в Хабаровском районе.

- В регионе один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии. За ними внимательно следят специалисты госпиталей. За прошедшие сутки зарегистрирована одна смерть, - рассказали в минздраве региона.

Сейчас в крае лечение получают 1660 человек. Из них 375 расположены в госпиталях, а 1285 лечатся амбулаторно. Выздороветь смогли 25 человек. Коечный фонд медленно, но верно заполняется. По краю свободно 84 койки из 459.

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