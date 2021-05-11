Из-за трагедии в Казани в Хабаровском крае усилят меры безопасности в школах Фото: Правительство Хабаровского края

В Казани сегодня, 11 мая в школе №175 по улице Файзи произошла душераздирающая трагедия. Застрелены несколько детей и взрослых. По последней информации, погибло восемь детей и двое взрослых, молодая учительница и охранник. Еще 21 человек находятся в больниуе, все с огнестрельными ранениями. 18 из них – школьники. Как сообщают федеральные СМИ, в школу пришел бывший ученик и начал расстреливать детей. Предварительно он выстрелил в охранника.

Главы регионов и президент страны выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших детей. Михаил Дегтярев также выразил слова соболезнования.

- Стрельба в казанской школе... Нет слов, настолько чудовищно это преступление. Мы скорбим вместе с родными безвинных жертв, - говорит глава Хабаровского края. - В нашем регионе будут усилены меры безопасности в школах. По моему поручению зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов проведет завтра совещание с руководством минобрнауки и силовиками, озвучит конкретные меры. Наши дети будут максимально защищены.

В стране 12 мая объявлен днем траура.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.