Более одного миллиона рублей присвоила глава районного отделения связи в ЕАО Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области, в отношении местной главы районного отделения связи возбудили уголовное дело. Предположительно, руководительница с 1 апреля 2019 года по 3 марта 2021 года незаконно завладела деньгами предприятия, которые потратила на личные нужды.

- За указанный период подозреваемая смогла присвоить 1 091 941 рубль. Своими действиями она причинила организации ущерб в особо крупном размере. По статье «Присвоение или растрата» ей грозит до 10 лет тюрьмы, - добавила пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

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