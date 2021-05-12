Полкило наркотиков забрали у пассажира поезда Комсомольск - Хабаровск
Фото: УТ МВД России по ДФО
В Хабаровском крае транспортная полиция задержала пассажира поезда «Комсомольск - Хабаровск» и изъяла у него при обыске больше половины килограмма наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
- Полиция задержала 45-летнего пассажира поезда. При досмотре у него нашли три свертка с подозрительной массой. Эксперты подтвердили, что это каннабис или марихуана, - сказали в УТ МВД. - В общей сложности в свертках оказалось больше полкило наркотиков.
Мужчина сообщил органам, что нарвал коноплю в лесу в Амурском районе исключительно для личного употребления. Полиция завела уголовное дело. Теперь виновному грозит до 10 лет лишения свободы.
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