Хабаровские дороги ждет новая разметка Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская администрация сообщила, что в городе начинается работа по обновлению дорожной разметки. В ближайшее время планируется освежить краску на полотне общей площадью в 75 тысяч квадратных метров. Более того, обновят пешеходные переходы и стоп-линии.

Улицы Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Ленина и другие увидят новую разметку первыми.

- Бригады работают, ориентируясь на погодные условия, так как дожди и низкая температура усложняют высыхание дорожной разметки. В основном обновление дорожной разметки будет идти в дневное время, но, учитывая загруженность дорог в городе, бригады планируют работать в вечернее и ночное время, а также в выходные, - добавили в мэрии.

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