Шествие трудовых коллективов в день рождения Хабаровска отменили Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в 2021 году, как и в 2020, увы, отменили грандиозное шествие трудовых коллективов в день рождения города. Такое решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В городе об этом сообщили на встрече первых лиц в мэрии Хабаровска.

- Шествие объединяет почти 10 тысяч человек, а еще 15 тысяч смотрят этот парад. Это риск для здоровья такого огромного количества участников, - сказал Сергей Кравчук. - Думаю, люди поймут такую позицию. Возможно, в будущем году шествие состоится.

Другие мероприятия, посвященные Дню города, пройдут по плану. 28 мая будет торжественное собрание, 29 числа - арт-фестиваль на дороге Муравьева-Амурского. Будет и праздничный салют. Пройдет шествие участников фестиваля «Амурские волны». Оно состоится 30 числа, но по измененному маршруту - от Комсомольской площади до площади Ленина.

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