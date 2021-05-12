«Россети ФСК ЕЭС» модернизирует защиту от короткого замыкания на подстанциях Хабаровского края и ЕАО - Фото «Россети ФСК ЕЭС»

«Россети ФСК ЕЭС» приступила к монтажу современных средств защиты от короткого замыкания на семи подстанциях Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО). Это снизит вероятность повреждения оборудования энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение потребителей региона, в том числе тяговых подстанций Транссиба. Инвестиции в проект - свыше 31 миллиона рублей.

На подстанциях монтируют оборудование нового поколения российского производства - оптоволоконные дуговые защиты. Современные устройства реагируют на вспышку света от дугового перекрытия, поэтому более чувствительны, чем предшествующие модели защит, срабатывающие под действием выброса продуктов горения и перекрытия изоляции. При фиксации короткого замыкания оптоволоконные дуговые защиты практически мгновенно дают команду на отключение устройств, что приводит к локализации повреждения и сохранности оборудования энергообъекта.

В настоящее время в Еврейской автономной области начаты работы на подстанции 500 кВ «Хабаровская» - одном из ключевых питающих центров Дальнего Востока, участвующем в выдаче мощности каскада Бурейских ГЭС. Дуговые защиты смонтируют еще на двух энергообъектах области - 220 кВ «Лондоко» и «Кульдур», участвующих в электроснабжении тяговой подстанций Транссиба и здравницы федерального значения - Кульдурского санаторного комплекса.

В Хабаровском крае модернизируют защиты на узловой подстанции 500 кВ «Хехцир-2», а также на энергообъектах, обеспечивающих электроэнергией потребителей Ванинского района - 220 кВ «Ванино» и «Высокогорная», и района имени Лазо - 220 кВ «Гидролизная».

Завершить работы намечено к началу осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.