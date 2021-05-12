Траурная церемония памяти убитых в казанской школе пройдет в Хабаровске 12 мая Фото: Социальные сети

В Хабаровске сегодня, 12 мая в 16:00 пройдет траурная церемония памяти жертв трагедии, произошедшей вчера в Татарстане. Погибших детей и учителя почтут возложением цветов и зажжением траурных свечей. Вместе со всей страной в этот день скорбят жители региона.

Вчера, 11 мая в казанской школе произошла страшная трагедия. В учебное заведение пришел молодой человек и начал расстреливать детей. В результате погибли семеро школьников и двое взрослых.

В связи со случившимся во всех регионах страны, в том числе в Хабаровском крае будут усилены меры безопасности в школах. Об этом сообщил вчера глава региона, Михаил Дегтярев.

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