Траурная церемония памяти убитых в казанской школе пройдет в Хабаровске 12 мая
Фото: Социальные сети
В Хабаровске сегодня, 12 мая в 16:00 пройдет траурная церемония памяти жертв трагедии, произошедшей вчера в Татарстане. Погибших детей и учителя почтут возложением цветов и зажжением траурных свечей. Вместе со всей страной в этот день скорбят жители региона.
Вчера, 11 мая в казанской школе произошла страшная трагедия. В учебное заведение пришел молодой человек и начал расстреливать детей. В результате погибли семеро школьников и двое взрослых.
В связи со случившимся во всех регионах страны, в том числе в Хабаровском крае будут усилены меры безопасности в школах. Об этом сообщил вчера глава региона, Михаил Дегтярев.
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