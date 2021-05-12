Молодым семьям Хабаровского края дают деньги на жилье Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется программа помощи молодым семьям. В Городе юности на выплату претендуют уже 55 семей. Этим людям выплатят свыше 60 миллионов рублей. Потратить деньги можно будет на улучшение жилищных условий, то есть на покупку квартиры. Деньги на руки парам не выдаются, они получают свидетельство, по которому средства перечисляются напрямую выбранному застройщику, с которым семья заключила договор. Этот же документ передается в банк, если семье требуется дополнительный кредит на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- За прошлый год в Комсомольске такие выплаты получили 56 семей. В 2021 году средства общего объема пойдут и на Хабаровск, и район. За март и апрель на выплату заявились порядка 400 семей краевой столицы и четыре из района. Списки будут сформированы к началу лета, - добавили в правительстве. - Общая сумма, зарезервированная на эту помощь - 167,5 миллиона рублей.

Напомним, претендовать на такую поддержку могут семьи, где оба супруга еще не достигли 35-летнего возраста. При этом семья должна нуждаться в улучшении жилья. Потратить сертификат можно на стройку дома, квартиры, на покупку готового жилья у застройщика. Семь из трех человек могут получить до 1,6 миллиона рублей.

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