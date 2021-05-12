Молодежь Хабаровского края поборется за гранты на Амур-форуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Хабаровского края презентовали программу для пятого форума «Амур», согласно которой проведут творческий, образовательный и спортивный блоки. Структура и концепция будет еще дополняться. Молодые спецы поборются за правительственные гранты на воплощение в жизнь своих проектов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Форум «Амур» пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Это позволит принять в нем участие бесплатно любому желающему, из любой точки страны. Пройдет форум «Амур» в доме отдыха «Шарголь», Комсомольский район, в четыре смены. Желающие поучаствовать могут зарегистрироваться уже 17 мая.

Как отметил заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский, активные молодые люди должны осознавать, что их идеи могут быть реализованы с помощью государства.

Организаторы планируют, что форум посетят молодые люди из всех уголков страны.

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